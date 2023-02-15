Девочка полгода прожила с пулей в сонной артерии на Кубани

14-летняя Настя из Краснодарского края полгода прожила с пулей в сонной артерии. В неё выстрелили из пневматики, но девушка побоялась рассказывать об этом родителям. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошёл летом 2022 года на проводах в армию друга насти. По словам подростка, выстрел был случайным. Сначала девушку хотели отвезти в больницу, но по дороге она почувствовала себя лучше, и компания решила отправить Настю домой. Родителям о случившемся девушка рассказывать не стала. Однако уже спустя несколько дней Настя стала жаловаться на головные боли и всё-таки поехала в больницу. Там врачи поставили неожиданный диагноз – инсульт. Только после МРТ, когда врачи заметили пулю, девушка решила рассказать правду.

По словам медиков, вместе с потоком крови пуля попала в правую внутреннюю сонную артерию, что и послужило причиной инсульта. Достать инородное тело было тяжело – состояние Насти стабилизировали, но пуля осталась в её теле на семь месяцев. Только когда девушка стала всё чаще испытывать ухудшение самочувствия, врачи посоветовали отвести Настю в центр нейрохирургии имени Бурденко в Москве. 14 февраля пулю наконец-то достали. По имеющимся данным, операция прошла успешно, артерия Насти теперь полностью чиста.

Также отмечается, что на выстрелившего парня завели административный протокол.