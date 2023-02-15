В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
22 минуты назад

Девочка полгода прожила с пулей в сонной артерии на Кубани

Елена Прошина

14-летняя Настя из Краснодарского края полгода прожила с пулей в сонной артерии. В неё выстрелили из пневматики, но девушка побоялась рассказывать об этом родителям. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девочка полгода прожила с пулей в сонной артерии на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошёл летом 2022 года на проводах в армию друга насти. По словам подростка, выстрел был случайным. Сначала девушку хотели отвезти в больницу, но по дороге она почувствовала себя лучше, и компания решила отправить Настю домой. Родителям о случившемся девушка рассказывать не стала. Однако уже спустя несколько дней Настя стала жаловаться на головные боли и всё-таки поехала в больницу. Там врачи поставили неожиданный диагноз – инсульт. Только после МРТ, когда врачи заметили пулю, девушка решила рассказать правду.

По словам медиков, вместе с потоком крови пуля попала в правую внутреннюю сонную артерию, что и послужило причиной инсульта. Достать инородное тело было тяжело – состояние Насти стабилизировали, но пуля осталась в её теле на семь месяцев. Только когда девушка стала всё чаще испытывать ухудшение самочувствия, врачи посоветовали отвести Настю в центр нейрохирургии имени Бурденко в Москве. 14 февраля пулю наконец-то достали. По имеющимся данным, операция прошла успешно, артерия Насти теперь полностью чиста.

Также отмечается, что на выстрелившего парня завели административный протокол.

Ранее собака застрелила хозяина из охотничьей винтовки.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители