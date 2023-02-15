Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах

Сторона защиты обжаловала 22-летний приговор Люберецкого суда Подмосковья бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о заказных убийствах. Об этом в среду, 15 февраля, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката подсудимого Михаила Карепетяна.