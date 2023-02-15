ФСБ: в Крыму пресекли канал поставок военных разработок за границу

В Крыму пресекли канал поставок за рубеж разработок в сфере военного кораблестроения и судоремонта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, с 2014 по 2021 год российские граждане выполнили около 60 заданий, которые им дали из-за границы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что во время ликвидации одного из предприятий в сфере военного кораблестроения и судоремонта ряд лиц незаконно вывозили с территории завода техническую документацию. Злоумышленники хранили ее у себя дома и в гаражах. Позднее граждане РФ передавали в иностранные государства запрашиваемую техническую информацию о военных кораблях через интернет-сервис за деньги.

Четверо сотрудников получили официальное предостережение о действиях, которые могут квалифицировать как государственную измену. Изъятая документация передана Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе.