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20 минут назад

Число погибших из-за схода лавин в Таджикистане выросло до 14

ТАССиещё 5

Число жертв, погибших из-за схода снежных лавин в Таджикистане, за сутки увеличилось до 14 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

Число жертв схода лавины в Таджикистане увеличилось до 14 человек
Фото: ТАССТАСС

"15 февраля в результате схода крупной снежной лавины в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана погибли 13 человек, а на 65-м км автодороги Душанбе-Варзоб (Варзобский район, прилегающий к столице - прим. ТАСС) - один водитель", - сообщил собеседник.

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