Число жертв схода лавины в Таджикистане увеличилось до 14 человек

Число жертв, погибших из-за схода снежных лавин в Таджикистане, за сутки увеличилось до 14 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.