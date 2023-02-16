Число жертв схода лавины в Таджикистане увеличилось до 14 человек

Число жертв, погибших из-за схода снежных лавин в Таджикистане, за сутки увеличилось до 14 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.
"15 февраля в результате схода крупной снежной лавины в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана погибли 13 человек, а на 65-м км автодороги Душанбе-Варзоб (Варзобский район, прилегающий к столице - прим. ТАСС) - один водитель", - сообщил собеседник.