Число жертв при землетрясениях в Турции выросло

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тыс. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
"Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли", - приводит ТАСС заявление ведомства.
С момент первого землетрясения произошло более 4,7 тыс. афтершоков. Накануне ООН призвала собрать $1 млрд на гумпомощь для решения последствий землетрясений в Турции.
Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что произошедшие в феврале в Турции и Сирии землетрясения стали самым сильным стихийным бедствием в Европейском регионе за столетие.