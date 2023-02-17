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1 час назад

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тыс.

Газета.Ruиещё 7

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тыс. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Число жертв при землетрясениях в Турции выросло
Фото: Sertac Kayar/ReutersSertac Kayar/Reuters

"Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли", - приводит ТАСС заявление ведомства.

С момент первого землетрясения произошло более 4,7 тыс. афтершоков. Накануне ООН призвала собрать $1 млрд на гумпомощь для решения последствий землетрясений в Турции.

Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что произошедшие в феврале в Турции и Сирии землетрясения стали самым сильным стихийным бедствием в Европейском регионе за столетие.

Происшествия,Землетрясение,Война в Сирии ,Ханс Клюге,ВОЗ,ООН,
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