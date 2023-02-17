Число жертв при землетрясениях в Турции выросло

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тыс. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

Фото: Sertac Kayar/Reuters Sertac Kayar/Reuters

"Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли", - приводит ТАСС заявление ведомства.

С момент первого землетрясения произошло более 4,7 тыс. афтершоков. Накануне ООН призвала собрать $1 млрд на гумпомощь для решения последствий землетрясений в Турции.