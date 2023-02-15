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17 минут назад

СМИ заявили о появлении загадочных огней в небе над Уругваем

Алиса Селезнёва

Красноватые огни были замечены в ночном небе над Уругваем через несколько дней после их первого появления. Об этом со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду Хосе Мануэля Гальвана пишет газета El País.

В небе над Уругваем вновь заметили красноватые огни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание напомнило, что первый раз огни в небе наблюдались 10 февраля во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон. ВВС Уругвая начали расследование инцидента, так как были «неопровержимые доказательства» появления огней и свидетельства десятков очевидцев.

Феномен повторился в 2.11 ночи во вторник.

«Красноватые огни мигали в небе перед удивленными любителями смотреть на звезды», - отмечает издание.

Ранее военные сбили над Аляской в США и Канадой три «аппарата неизвестного происхождения, характера и назначения». Глава США Джо Байден призвал провести межведомственный анализ феномена НЛО, рассказал координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что Белый дом в настоящее время не рассматривает гипотезу о внеземном происхождении объектов.

Происшествия,Джон Кирби,Джозеф Байден,
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