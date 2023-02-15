В небе над Уругваем вновь заметили красноватые огни

Красноватые огни были замечены в ночном небе над Уругваем через несколько дней после их первого появления. Об этом со ссылкой на министра туризма провинции Пайсанду Хосе Мануэля Гальвана пишет газета El País.

Издание напомнило, что первый раз огни в небе наблюдались 10 февраля во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон. ВВС Уругвая начали расследование инцидента, так как были «неопровержимые доказательства» появления огней и свидетельства десятков очевидцев.

Феномен повторился в 2.11 ночи во вторник.

«Красноватые огни мигали в небе перед удивленными любителями смотреть на звезды», - отмечает издание.