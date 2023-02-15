Оценена возможность нового мощного землетрясения в Турции

Профессор сейсмологии из Турции Халюк Эйидоган заявил, что повторного мощного землетрясения на юго-востоке Турции в ближайшие годы не случится. Об этом сообщает РИА Новости.

Эйидоган заявил, что нынешнее землетрясение стало результатов накопления энергии и сдвигов, происходивших в течение примерно 300 лет.

«Как правило, плита сдвигается на один сантиметр в год, а здесь мы имеем сдвиг на три метра, а образовавшийся разлом протянулся минимум на 250 километров. Повторное землетрясение такой же магнитуды в Кахраманмараше исключено», - подчеркнул он.

Ученый добавил, что такие землетрясения пока нельзя спрогнозировать с точностью до минуты или хотя бы дня.

«Однако мы предрекали, что в зоне, где уже 300 лет накапливается энергия и идет движение двух плит, произойдет землетрясение, этот регион отмечен в картах как один из опасных», - сказал Эйидоган.

Несмотря на это, в регионе росло население, а подготовительные мероприятия на случай землетрясения не проводились в достаточном объеме.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4-7,8 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.

Спустя девять дней после землетрясения общее количество жертв в Турции и Сирии превысило 40 тыс. человек.