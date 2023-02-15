Пожар на территории завода в Коломне полностью ликвидирован

«14 февраля в 17:32 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Коломна по адресу: д. 66 по Окскому проспекту. В 22:26 - локализация на площади 900 кв. м. В 00:16 - ликвидация открытого горения. В 16:01 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе.