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28 минут назад

Пожар на территории завода в Коломне полностью ликвидирован

Агентство «Москва»иещё 15

Пожарные ликвидировали возгорание на территории нежилого здания в Коломне, начавшееся вечером 14 февраля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Пожар на территории завода в Коломне полностью ликвидирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«14 февраля в 17:32 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Коломна по адресу: д. 66 по Окскому проспекту. В 22:26 - локализация на площади 900 кв. м. В 00:16 - ликвидация открытого горения. В 16:01 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что пожар произошел в ангаре на территории завода «Станкотех» в Коломне. Во время горения в постройке частично обрушились перекрытия.

Происшествия,Пожар в Коломне,МЧС России,
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