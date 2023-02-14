27-летнего актера «Отчаянных домохозяек» нашли мертвым в приюте

Актер Остин Мейджорс скончался в Лос-Анджелесе в приюте для бездомных на 28-м году жизни. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на местные СМИ.

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По предварительным данным, в субботу, 11 февраля, молодой актер принял чрезмерную дозу лекарства, что привело к летальному исходу.

Уточняется, что судмедэксперты произвели вскрытие тела. Результаты исследований будут известны через несколько месяцев.

Родственники Мейджорса пояснили, что Остин был очень добрым человеком. Он гордился тем, что востребован, что его постоянно приглашают для съемок в популярных сериалах.