Сотрудница полиции в Москве попыталась сорвать платок с мусульманки

В Москве сотрудница полиции попыталась сорвать платок с девушки из Киргизии после того, как она отказалась снимать его по религиозным причинам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в одном из столичных отделов МВД. По данным источника, иностранку задержали, поскольку она не предоставила документ о регистрации.
После снятия отпечатков мусульманку отправили на фотографирование. Когда задержанная отказалась снять головной убор, капитан полиции попыталась сорвать его. В ответ иностранка ударила ее, поцарапала и сорвала ее погоны.
Прибывшие в отдел медики диагностировали ссадину и две гематомы. На мусульманку оформили протокол об административном нарушении.
Ранее стало известно, колледж в Новочеркасске исключил студенток из Чечни и Дагестана за ношение платков.