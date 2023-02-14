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1 час назад

Baza: в Москве сотрудница полиции попыталась сорвать платок с мусульманки из Киргизии

Газета.Ruиещё 1

В Москве сотрудница полиции попыталась сорвать платок с девушки из Киргизии после того, как она отказалась снимать его по религиозным причинам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудница полиции в Москве попыталась сорвать платок с мусульманки
Фото: Телеграм-канал BazaТелеграм-канал Baza

Инцидент произошел в одном из столичных отделов МВД. По данным источника, иностранку задержали, поскольку она не предоставила документ о регистрации.

После снятия отпечатков мусульманку отправили на фотографирование. Когда задержанная отказалась снять головной убор, капитан полиции попыталась сорвать его. В ответ иностранка ударила ее, поцарапала и сорвала ее погоны.

Прибывшие в отдел медики диагностировали ссадину и две гематомы. На мусульманку оформили протокол об административном нарушении.

Ранее стало известно, колледж в Новочеркасске исключил студенток из Чечни и Дагестана за ношение платков.

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