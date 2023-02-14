Неизвестный утонул в Москве-реке на глазах у спасателей
Человек провалился под лед на Москве-реке у улицы Большой Филевской, передает «360» со ссылкой на свой источник. Он ушел под воду на глазах у спасателей.
Очевидцы сообщили о мужчине, который тонет в реке и едва держится за лед. К месту отправили спасательный катер, но человек ушел под воду раньше, чем специалисты успели оказать помощь. Для его поисков вызвали водолазов.
Предположительно, погибший совершил суицид. Из воды достали куртку и мешок. Еще часть вещей осталась на берегу.
Ранее специалисты МЧС рассказали «Парламентской газете» о правилах поведения на льду. Начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин предупредил, что на льду не стоит прыгать, проверять его толщину ударами, а также собираться большим количеством людей в одной точке. При этом не рекомендуется выходить на лед одному.