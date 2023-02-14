Неизвестный утонул в Москве-реке на глазах у спасателей

Человек провалился под лед на Москве-реке у улицы Большой Филевской, передает «360» со ссылкой на свой источник. Он ушел под воду на глазах у спасателей.

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Очевидцы сообщили о мужчине, который тонет в реке и едва держится за лед. К месту отправили спасательный катер, но человек ушел под воду раньше, чем специалисты успели оказать помощь. Для его поисков вызвали водолазов.

Предположительно, погибший совершил суицид. Из воды достали куртку и мешок. Еще часть вещей осталась на берегу.