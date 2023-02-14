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19 минут назад

ФСБ задержала членов группы, легализующей нелегальных мигрантов через фиктивные браки

ТАСС

ФСБ России совместно с Росгвардией задержала участников преступной группы, занимавшейся легализацией нелегальных мигрантов путем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ задержала легализующую мигрантов через фиктивные браки банду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии <…> пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов", - сообщили в ЦОС.

По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в заключении фиктивных браков, установлении отцовства над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализации иностранцев на территории России, отметили в ФСБ. Задержаны организатор и четверо активных участников межрегиональной преступной группы.

Происшествия,Росгвардия,ФСБ,
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