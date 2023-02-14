При стрельбе в университете CША погиб человек

В США минимум один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган. Об этом пишет газета Detroit News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В полиции рассказали, что стрельба произошла возле Берки-Холла в кампусе Мичиганского государственного университета в Ист-Лансинге.

Как сообщила пресс-секретарь университета Эмили Геррант, подозреваемый все еще находится на свободе. По информации телеканала ABC News, поступили данные «о многочисленных жертвах». Пострадавшие доставлены в больницу.

По словам губернатора Мичигана Гретхена Уитмера, полиция штата Мичиган вместе с отделом общественной безопасности университета, местные правоохранительные органы и службы быстрого реагирования находятся на местах.