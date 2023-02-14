Пожарные ликвидировали возгорание в техцентре в Москве

В Москве на территории автомобильного сервиса произошел крупный пожар. Возгорание удалось локализовать. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на данные МЧС.

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Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы на улице Декабристов вспыхнуло здание автосервиса. Площадь пожара составляет около 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, поступила информация о частичном обрушении кровли и взрывах канистр с топливом в здании.

«Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошло частичное обрушение кровли. Также внутри здания хранятся покрышки», — рассказал собеседник ТАСС.

На месте инцидента работают пожарно-спасательные службы. К тушению привлекли 108 человек и 27 единиц техники. Постепенно к этой группе прибывает подкрепление.

Как пишет издание, сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия вовремя, чтобы спасти от огня трех человек. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств пожара. Пресс-служба органа сообщила, что работу спецслужб и правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Антон Белов.