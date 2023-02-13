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46 минут назад

В Москве электросамокат сжёг квартиру дотла

Секрет Фирмы

На юге Москвы квартира в многоэтажном доме загорелась из-за электросамоката. Аккумулятор устройства вспыхнул во время зарядки. Огонь стал быстро разрастаться: перекинулся на мебель и охватил комнаты. Очевидцы инцидента рассказали, что хозяева во время пожара спали. Зачем зимой людям заряжать электросамокат, история умалчивает. Хорошо, что никто не пострадал.

В Москве электросамокат сжёг квартиру дотла
Фото: UnsplashUnsplash

Первым пожар заметил сын-восьмиклассник. Он разбудил отца, который незадолго до пожара смотрел телевизор. Семья успела собрать документы с вещами и выбежать из квартиры.

За полчаса их жильё выгорело полностью. Пожарные приехали быстро и локализовали пожар, он не добрался до соседних квартир.

В общем, все живы-здоровы. Только жить-то теперь где?

Ранее пожар произошёл в строящейся башне «Москва-Сити» на Пресненской набережной столицы. Огонь занялся на четвёртом этаже здания. Загорелся утеплитель.

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