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29 минут назад

Суд вынес приговор членам «банды амазонок»

Никита Бородкин

Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок» к тюремному заключению на срок от 24 до 25 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Суд вынес приговор членам «банды амазонок»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд признал сестер Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник виновными. По совокупности преступлений Тавридиевы получили 25 лет колонии общего режима каждая, Анастасии Синельник назначили 24 года лишения свободы в колонии общего режима, а Сергею Синельник — 25 лет тюремного заключения с отбыванием наказания строгого режима.

Напомним, что «банда амазонок» — преступная группа, которая действовала с 2007 по 2013 год на территории Ростовской области и Ставропольского края. Преступники нападали на водителей и полицейских, в частности и на федеральной трассе «Дон». По данным следствия, с 2007 по 2009 год они убили 10 человек, в том числе начальника отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей.

В банду также входил Роман Подкопаев, сожитель Инессы Тарвердиевой — вместе они руководили преступной организацией. Его убили в ходе перестрелки при задержании.

В декабре 2017 года Ростовский областной суд вынес приговор по части эпизодов. Инесса Тарвердиева получила 21 год колонии, Виктория Тарвердиева —16 лет. На 19 лет колонии общего режима осуждена Анастасия Синельник, ее муж Сергей — на 20 лет в колонии строгого режима. Процесс по новым эпизодам дела начался в октябре 2020 года с участием коллегии присяжных заседателей. Потерпевшими признаны 98 человек.

Происшествия,Сергей Синельник,Анастасия Синельник,Дмитрий Чудаков,
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