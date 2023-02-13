Суд вынес приговор членам «банды амазонок»

Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок» к тюремному заключению на срок от 24 до 25 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд признал сестер Инессу и Викторию Тарвердиевых, Анастасию и Сергея Синельник виновными. По совокупности преступлений Тавридиевы получили 25 лет колонии общего режима каждая, Анастасии Синельник назначили 24 года лишения свободы в колонии общего режима, а Сергею Синельник — 25 лет тюремного заключения с отбыванием наказания строгого режима.

Напомним, что «банда амазонок» — преступная группа, которая действовала с 2007 по 2013 год на территории Ростовской области и Ставропольского края. Преступники нападали на водителей и полицейских, в частности и на федеральной трассе «Дон». По данным следствия, с 2007 по 2009 год они убили 10 человек, в том числе начальника отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жену и двух их малолетних детей.

В банду также входил Роман Подкопаев, сожитель Инессы Тарвердиевой — вместе они руководили преступной организацией. Его убили в ходе перестрелки при задержании.