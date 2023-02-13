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33 минуты назад

Уборщица устроила массовую драку на свадьбе в Подмосковье

Lenta.ruиещё 1

Уборщица коттеджа устроила массовую драку с гостями на свадьбе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, хозяин загородного дома нанял 35-летнюю женщину для уборки коттеджа, который был сдан в посуточную аренду для праздника молодоженов. Выезд супругов и их гостей был запланирован на 12 часов утра, но в 11:35 в их планы вмешалась уборщица.

Женщина зашла в дом с двумя дочерьми и стала требовать, чтобы съемщики покинули помещение. Она утверждала, что должна сделать уборку и попыталась выгнать гостей на улицу, прищемив дверью палец жениха. Из-за агрессивного поведения женщины арендаторы отказались выезжать из коттеджа раньше оговоренного срока. После этого уборщица набросилась на гостей, к драке присоединились ее дочери и супруг.

Позже участников конфликта осмотрели врачи, которые диагностировали у уборщицы и ее мужа сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Их 14-летняя дочь получила такой же диагноз, а у ее 15-летней сестры зафиксировали ушибы лица и бедер. В произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что во время празднования двух свадеб в московском ресторане гость перепутал невест и развязал массовую драку.

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