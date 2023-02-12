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33 минуты назад

В Ростове-на-Дону женщина и подросток погибли при пожаре из-за взрыва электросамоката

Майк Габриелян

В ростовской квартире ночью взорвался аккумулятор самоката, вызвав сильный пожар. Погибли мать и дочь, отец получил ожоги второй и третьей степени. О трагическом происшествии сообщает «Комсомольская правда».

В Ростове-на-Дону женщина и подросток погибли при пожаре из-за взрыва электросамоката
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Квартира в пятиэтажке Ростова-на-Дону загорелась около часа ночи 12 февраля.

На втором этаже спасатели обнаружили тело 40-летней женщины. Позднее они нашли ее 16-летнюю дочь в бессознательном состоянии. Спасти подростка не удалось, она скончалась в карете скорой помощи.

В квартире также находился 43-летний отец семейства. Он выжил, но получил ожоги второй и третьей степени.

Одна из главных версий - пожар начался из-за взрыва электросамоката.

Известно, что семья недавно переехала в Ростов-на-Дону из зоны проведения СВО. Школьница мечтала о самокате и получила его в подарок от родителей.

Ранее эксперты рассказали, что пожары из-за неисправных батарей электросамокатов стали массовыми в России и предложили способы обезопасить себя от беды.

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