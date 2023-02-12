В Пермском крае загорелся автобус с пассажирами

«12 февраля 2023 года в 13:16 поступило сообщение о загорании автобуса по адресу: г. Соликамск, ул. Черняховского. К месту вызова направлены силы и средства от МЧС России по Пермскому краю в количестве 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Установлено, что происходит горение автобуса по всей площади. Из автобуса до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 15 человек, в том числе 4 ребенка», — рассказали в ведомстве.