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42 минуты назад

Молодая россиянка совратила подростка в хостеле

Lenta.ruиещё 2

В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка совратила подростка и попала под следствие. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Молодая россиянка совратила подростка в хостеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, молодая россиянка познакомилась с юношей в социальных сетях. Сегодня утром фигурантка заселилась с потерпевшим в хостел. Известно, что она приехала из Коми. В номере она приставала к мальчику и занялась с ним сексом.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 135 («Развратные действия, совершенные без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет») УК РФ. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 19-летняя девушка напоила и совратила 15-летнего и 16-летнего школьников.

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