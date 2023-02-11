Курский губернатор сообщил о погибшем при обстреле строителе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в Суджанском районе обстреляли бригаду строителей в селе Гуево.

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«К сожалению, один человек из бригады строителей погиб», — написал глава региона.

Он добавил, что еще один человек был ранен, его доставили в Суджанскую ЦРБ для оказания помощи. Вскоре мужчину отправят вертолетом санавиации в Курскую областную клиническую больницу.

Ранее Старовойт сообщал, что российские военные ведут огонь по позициям ВСУ у границы. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.