Пассажирский автобус в пятницу, 10 февраля, врезался в самолет в международном аэропорту Лос-Анджелеса, заявили представители авиагавани в штате Калифорния. Об этом сообщает издание KTLA.

«Самолет, буксируемый вечером от гейта на стоянку, столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего около пяти человек пострадали», — уточнили представители аэропорта.

Данный самолет принадлежал авиакомпании American Airlines. Установлено, что в самолете Airbus A321 не было пассажиров. Медики оказали помощь пятерым потерпевшим. Четверых пострадавших доставили в ближайшие больницы. Единственным пострадавшим, который был в самолете в момент происшествия, стал рабочий.

Причина столкновения еще не называется, начато расследование обстоятельства инцидента в аэропорту Лос-Анджелеса.

Ранее грузовик столкнулся с самолетом «Ан-24» в аэропорту Магадана.