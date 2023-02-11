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17 минут назад

В аэропорту Лос-Анджелеса произошло столкновение автобуса и самолета

Газета.Ruиещё 3

Пассажирский автобус в пятницу, 10 февраля, врезался в самолет в международном аэропорту Лос-Анджелеса, заявили представители авиагавани в штате Калифорния. Об этом сообщает издание KTLA.

«Самолет, буксируемый вечером от гейта на стоянку, столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего около пяти человек пострадали», — уточнили представители аэропорта.

Данный самолет принадлежал авиакомпании American Airlines. Установлено, что в самолете Airbus A321 не было пассажиров. Медики оказали помощь пятерым потерпевшим. Четверых пострадавших доставили в ближайшие больницы. Единственным пострадавшим, который был в самолете в момент происшествия, стал рабочий.

Причина столкновения еще не называется, начато расследование обстоятельства инцидента в аэропорту Лос-Анджелеса.

Ранее грузовик столкнулся с самолетом «Ан-24» в аэропорту Магадана.

Также в Перу загоревшийся на взлетной полосе самолет столкнулся с пожарной машиной, были жертвы.

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