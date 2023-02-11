Беременным россиянкам разрешили въезд в аэропорту Аргентины

Беременным россиянкам, которые застряли в аэропорту Аргентины, разрешили въезд в страну по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат трех из россиянок Кристиан Рубилар сообщил, что Миграционная служба Аргентины пропустила женщин в страну.
«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — сказал он.
Эту информацию также подтвердила одна из девушек в разговоре с РБК. Мария Коновалова рассказала, что все беременные девушки разъехались по отелям и ночлегам.
«Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять где переночевать», — сказала она.
Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что шести беременным россиянкам было отказано во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки.
Беременные россиянки находились в аргентинском аэропорту с первых чисел февраля: одна из девушек прилетела 7-го числа, две другие — 8 февраля. Миграционная служба допрашивала туристов в течение пяти часов, после чего запретила им въезд в страну.