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32 минуты назад

Застрявшим в аэропорту Аргентины беременным россиянкам разрешили въехать

Lenta.ru

Беременным россиянкам, которые застряли в аэропорту Аргентины, разрешили въезд в страну по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

Беременным россиянкам разрешили въезд в аэропорту Аргентины
Фото: Andrik Langfield / UnsplashAndrik Langfield / Unsplash

Адвокат трех из россиянок Кристиан Рубилар сообщил, что Миграционная служба Аргентины пропустила женщин в страну.

«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — сказал он.

Эту информацию также подтвердила одна из девушек в разговоре с РБК. Мария Коновалова рассказала, что все беременные девушки разъехались по отелям и ночлегам.

«Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять где переночевать», — сказала она.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что шести беременным россиянкам было отказано во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки.

Беременные россиянки находились в аргентинском аэропорту с первых чисел февраля: одна из девушек прилетела 7-го числа, две другие — 8 февраля. Миграционная служба допрашивала туристов в течение пяти часов, после чего запретила им въезд в страну.

Происшествия,Мария Коновалова,
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