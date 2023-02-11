Беременным россиянкам разрешили въезд в аэропорту Аргентины

Беременным россиянкам, которые застряли в аэропорту Аргентины, разрешили въезд в страну по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

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Адвокат трех из россиянок Кристиан Рубилар сообщил, что Миграционная служба Аргентины пропустила женщин в страну.

«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — сказал он.

Эту информацию также подтвердила одна из девушек в разговоре с РБК. Мария Коновалова рассказала, что все беременные девушки разъехались по отелям и ночлегам.

«Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять где переночевать», — сказала она.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что шести беременным россиянкам было отказано во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки.