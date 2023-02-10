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1 час назад

В Москве задержали спустившегося с платформы в метро мужчину

ТАСС

Сотрудники полиции задержали мужчину, который спустился с платформы на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В Москве задержали спустившегося с платформы в метро мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена мужчина спустился с платформы, он был задержан", - сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что на центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже движение ввели в график.

Происшествия,МВД России,
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