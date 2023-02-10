В Москве задержали спустившегося с платформы в метро мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, который спустился с платформы на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"На станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена мужчина спустился с платформы, он был задержан", - сказал собеседник агентства.
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что на центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже движение ввели в график.