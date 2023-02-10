В Сочи мужчина устроил стрельбу по окнам больницы

"Подозреваемый выстрелил по зданию больницы из хулиганских побуждений. Скрываясь с места происшествия, мужчина выбросил оружие, конструктивно схожее с охотничьим ружьем. Полицейские обнаружили его в лесополосе и направили на экспертизу. В результате инцидента никто из граждан не пострадал", - говорится в опубликованном сообщении.