В Сочи мужчина устроил стрельбу по окнам больницы

Полицейские задержали мужчину, который, предварительно, устроил стрельбу из ружья на территории больницы в Сочи. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Подозреваемый выстрелил по зданию больницы из хулиганских побуждений. Скрываясь с места происшествия, мужчина выбросил оружие, конструктивно схожее с охотничьим ружьем. Полицейские обнаружили его в лесополосе и направили на экспертизу. В результате инцидента никто из граждан не пострадал", - говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что выстрелами были повреждены окна аптечного пункта, расположенного на территории больницы.
В пункт полиции поселка Дагомыс УВД по городу Сочи обратилась 36-летняя местная жительница. По предварительной информации, стрельбу устроил бывший муж одной из сотрудниц.
"Полицейские выяснили, что разрешение на хранение огнестрельного оружия у подозреваемого отсутствует. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), - отмечается в сообщении.
Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.