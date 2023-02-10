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16 минут назад

В Сочи мужчина устроил стрельбу по окнам больницы

ТАСС

Полицейские задержали мужчину, который, предварительно, устроил стрельбу из ружья на территории больницы в Сочи. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Сочи мужчина устроил стрельбу по окнам больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подозреваемый выстрелил по зданию больницы из хулиганских побуждений. Скрываясь с места происшествия, мужчина выбросил оружие, конструктивно схожее с охотничьим ружьем. Полицейские обнаружили его в лесополосе и направили на экспертизу. В результате инцидента никто из граждан не пострадал", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что выстрелами были повреждены окна аптечного пункта, расположенного на территории больницы.

В пункт полиции поселка Дагомыс УВД по городу Сочи обратилась 36-летняя местная жительница. По предварительной информации, стрельбу устроил бывший муж одной из сотрудниц.

"Полицейские выяснили, что разрешение на хранение огнестрельного оружия у подозреваемого отсутствует. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), - отмечается в сообщении.

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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