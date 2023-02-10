Россиянку осудят за отравление знакомой чизкейком и попытку украсть ее личность

В Нью-Йорке осудили уроженку России по обвинению в отравлении женщины с целью кражи ее паспорта и других ценностей. Ранее она привлекалась к суду по схожему составу преступления. Об этом рассказало издание theguardian.com.

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47-летняя Виктория Насырова пыталась убить 35-летнюю Ольгу Цвик. Женщина добавила в кусок чизкейка мощное успокоительное средство, а потом, убедившись, что пострадавшая съела предложенный десерт, украла ее паспорт и другие ценности. Событие произошло в августе 2016 года.

Осужденная намеревалась завладеть личностью Цвик. Она надеялась, что сможет выдавать себя за нее, так как женщины похожи друг на друга темными волосами. Оттенки кожи у обеих также аналогичны.

Ее план почти сработал. Пострадавшая съела кусок чизкейка, который Насырова принесла ей домой в районе Куинс 28 августа 2016 года. Затем она почувствовала недомогание и вскоре потеряла сознание. Подруга обнаружила Цвик в постели в состоянии близком к коме. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Уже после возвращения домой она поняла, что ее паспорт, разрешение на работу, а также золотое кольцо и другие ценные вещи на месте отсутствуют. Также выяснилось, что в чизкейк, которым пострадавшую угостила Насырова, была добавлена большая доза феназепама.

В итоге злоумышленницу арестовали.

Суд присяжных признал ее виновной в покушении на убийство и нападении. Прокурор утверждала, что подсудимая тщательно спланировала преступление, чтобы «украсть самое ценное имущество своей ничего не подозревающей жертвы, ее личность».

Россиянке грозит до 25 лет тюремного заключения. Окончательный вердикт по делу будет вынесен 21 марта.