Люберецкий городской суд Подмосковья на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию и покушения на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Об этом сообщает в пятницу коррепондент ТАСС из Мособлсуда, где проходит выездное заседание городского суда.
"Назначить Фургалу Сергею Ивановичу наказание в виде 22 лет лишения свободы с дальнейшим отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Геннадия Цоя.
При этом суд исключил из приговора Фургалу и Карепову эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности. Подсудимым также было засчитано в срок время их содержания под стражей.
Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии. Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.
Представители защиты Фургала заявили, что будут добиваться для него отмены приговора и оправдания.
"Права Фургала Сергея Ивановича систематически нарушались в суде. Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия. Следствием этого стал обвинительный приговор, который мы считаем незаконным и необоснованным, поэтому будем обжаловать его и добиваться оправдания нашего подзащитного", - заявил корреспонденту ТАСС после оглашения приговора адвокат Михаил Карапетян.
Адвокаты других фигурантов дела также сообщили, что обжалуют приговор