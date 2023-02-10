"Права Фургала Сергея Ивановича систематически нарушались в суде. Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия. Следствием этого стал обвинительный приговор, который мы считаем незаконным и необоснованным, поэтому будем обжаловать его и добиваться оправдания нашего подзащитного", - заявил корреспонденту ТАСС после оглашения приговора адвокат Михаил Карапетян.