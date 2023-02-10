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1 час назад

В Сочи мужчина открыл стрельбу по окнам аптеки, в которой работает его бывшая жена

Газета.Ruиещё 3

Мужчину, стрелявшего по окнам аптеки, задержали в Дагомысе. В момент нападения в аптечном пункте находилась его бывшая жена. Об этом сообщает издание yugopolis.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 39-летний мужчина поссорился с бывшей женой и приехал к ней на работу с охотничьим ружьем. Женщина находилась в аптеке, работающей при местной больнице. Зная, что его супруга скрывается именно там, нападавший несколько раз выстрелил по окнам, после чего скрылся. Женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Пострадавших в результате инцидента нет. В момент стрельбы мужчина был сильно пьян. Через непродолжительное время сотрудники правоохранительных органов произвели арест нападавшего у него в квартире. Тот отказался от медосвидетельствования, после чего на него был составлен протокол. Разрешения на хранение огнестрельного оружия у него не оказалось. От ружья мужчина успел избавиться, но вскоре полицейские обнаружили его в ближайшей лесополосе и направили на экспертизу. В настоящий момент на нападавшего заведено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. Мужчине грозит до 7 лет колонии. Вопрос об избрании ему меры пресечения решается прямо сейчас. Ранее сообщалось, что мужчина, состоящий на учете в психдиспансере и устроивший стрельбу рядом с ТЦ в Ростове-на-Дону, был ранее уволен оттуда.

В Сочи мужчина открыл стрельбу по окнам аптеки, в которой работает его бывшая жена
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Происшествия,МВД России,
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