В турецком Хатае найдены погибшими двое россиян

Сотрудники МЧС в ходе разбора завалов в турецком Хатае нашли тела двух россиян.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребёнок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», — говорится в Telegram ведомства.

9 февраля сообщалось, что в доме, где может находиться семья россиян в Хатае, обнаружили тела двух гражданок Турции.