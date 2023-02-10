В турецком Хатае найдены погибшими двое россиян

Сотрудники МЧС в ходе разбора завалов в турецком Хатае нашли тела двух россиян.
«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребёнок, к сожалению, без признаков жизни. Поиски остальных членов семьи продолжаются», — говорится в Telegram ведомства.
9 февраля сообщалось, что в доме, где может находиться семья россиян в Хатае, обнаружили тела двух гражданок Турции.
Сейсмолог, кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.