В Москве ребенок умер во время тихого часа в детсаду

В Москве сотрудники детского сада обнаружили тело трехлетнего воспитанника. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным издания, инцидент произошел в центре Москвы. Согласно предварительной версии, у трехлетнего ребенка началась рвота, в результате чего он задохнулся.

Отмечается, что у погибшего не было хронических заболеваний. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.