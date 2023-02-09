Shot: в Омске попытались поджечь военкомат с помощью водки и керосина

В Омске неизвестный предпринял неудачную попытку поджечь военкомат с помощью водки и керосина, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, в кабинете хирурга комиссариата были обнаружены три бутылки из-под гранатового сока с керосином, а между рамами разбитого окна кабинета - бутылка водки. При этом под окном нашли два коктейля Молотова с керосином и бензином, а также тряпки, изоленту и зажигалку. Личность правонарушителя, который скрылся с места происшествия, устанавливается.

Ранее в Югре поджигатель военкомата получил 12 лет колонии по делу о теракте. Приговоренный к заключению должен будет оплатить штраф в размере 6 тыс. руб.