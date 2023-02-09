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8 минут назад

Раскрыты подробности инцидента с оказавшимся в сугробе младенцем в Уфе

Lenta.ruиещё 2

Выронившая десятимесячную дочь в сугроб жительница Уфы находилась в состоянии алкогольного опьянения, ребенок получил переохлаждение. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России (СУСК) по Башкирии.

Раскрыты подробности инцидента с оказавшимся в сугробе младенцем в Уфе
Фото:  Игорь Иванко / Коммерсантъ Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Женщина в состоянии алкогольного опьянения по дороге домой от родственника уронила свою годовалую дочку в снег, после чего находилась рядом, не принимая никаких мер ввиду алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

Ребенка обнаружил житель соседнего дома, услышав детский плач. Мужчина вместе с друзьями оказал девочке необходимую помощь и вызвал врачей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 9 февраля. Уточняется, что у женщины есть еще четверо детей, однако она была лишена родительских прав. Она также была ранее судима за убийство.

Происшествия,Следственный комитет,
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