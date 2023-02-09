Раскрыты подробности инцидента с оказавшимся в сугробе младенцем в Уфе

Выронившая десятимесячную дочь в сугроб жительница Уфы находилась в состоянии алкогольного опьянения, ребенок получил переохлаждение. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России (СУСК) по Башкирии .

«Женщина в состоянии алкогольного опьянения по дороге домой от родственника уронила свою годовалую дочку в снег, после чего находилась рядом, не принимая никаких мер ввиду алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел 9 февраля. Уточняется, что у женщины есть еще четверо детей, однако она была лишена родительских прав. Она также была ранее судима за убийство.