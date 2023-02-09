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42 минуты назад

На российской стройке произошел взрыв газа

Lenta.ru

В Ленинском районе Нижнего Новгорода на стройке произошел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На стройке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным авторов канала, из-за взрыва пострадали двое рабочих — их в состоянии средней степени тяжести доставили с ожогами в Приволжский исследовательский медицинский университет. Стройка, где произошел взрыв, находится на улице Правдинской.

За минувшие сутки взрыв газа произошел в двух регионах России. Рано утром 7 февраля газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска, в результате частично обрушились два подъезда, в которых были не менее 30 квартир. Погибли, по последним данным, пять человек, пострадали девять, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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