На стройке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

По данным авторов канала, из-за взрыва пострадали двое рабочих — их в состоянии средней степени тяжести доставили с ожогами в Приволжский исследовательский медицинский университет. Стройка, где произошел взрыв, находится на улице Правдинской.

За минувшие сутки взрыв газа произошел в двух регионах России. Рано утром 7 февраля газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска, в результате частично обрушились два подъезда, в которых были не менее 30 квартир. Погибли, по последним данным, пять человек, пострадали девять, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.