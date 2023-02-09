"Власти США уже заявили, что не имеют никакого отношения ко взрывам на "Северных потоках", и назвали "вымыслом" материал Херша. Но если бы результаты исследования были опубликованы в газете, в центральном СМИ, то это было бы более весомой публикацией. Потому что в СМИ есть определенные требования, должна быть проверка информации и так далее. А Херш этого не сделал. Его публикация - яркое событие как информационный повод, однако в США сейчас скажут: "Старик сошел с ума, публикует чуть ли не у себя в соцсетях какую-то ерунду, он маргинал". Так что информационное противостояние автора статьи и американских элит пойдет именно по такому сценарию: Херша попытаются маргинализировать", — сказал эксперт.