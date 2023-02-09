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50 минут назад

Аналитик оценил публикацию о причастности США к диверсиям на "Северных потоках"

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию американского журналиста-расследователя Сеймура Херша о причастности США к диверсиям на "Северных потоках".

Ранее Херш описал в своем материале операцию по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". По его данным, взрывчатку под трубопроводами заложили водолазы из США под прикрытием учений НАТО, а активировали заряд норвежцы. Публицист также заявил, что к составлению плана теракта причастен советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выдвинутая американским публицистом версия может быть вполне состоятельной. Особенно в той части, где он обосновывает, что это сделали Соединенные Штаты. Потому что ни у кого нет сомнений, что выгодоприобретателем и инициатором теракта по взрыву "Северных потоков" были США. Но при этом выдвигались разные версии о том, чьими руками они совершили диверсию: то говорили, что это Польша, то Великобритания. И даже появлялась информация, что Лиз Трасс, которая тогда была премьер-министром Великобритании, чуть ли не отправляла смс коллегам из Вашингтона с текстом "все сделано". Поэтому в этой части версии разнились. А Херш логично и точно подводит основания мотивации Соединенных Штатов - зачем они это сделали: для того, чтобы убрать любые сомнения европейцев в плане конфронтации с Россией и поддержки Украины.

То есть по сути американцы им говорили: "Если вас смущает даже наличие газопроводов, и вы думаете, что когда-то вернетесь к нормальной торговле газом с Россией, будете использовать "Северные потоки", а вас при этом просят принять более жесткие санкции против РФ и оказать дополнительную поддержку Украине, то мы уберем этот фактор сомнений, уничтожив газопроводы. Поэтому вам больше ничего не останется, кроме как окончательно давить на Россию. И даже не думайте, что когда-нибудь вернетесь к нормальной торговле газом с РФ". Примерно такую мысль приводит Херш в качестве объяснения мотивов США при совершении теракта. И мне она кажется логичной, ранее она тоже обсуждалась.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Аналитик вместе с тем обратил внимание на то, что Херш опубликовал результаты исследования на своем личном сайте, поэтому представителям США будет проще опровергать его утверждения.

"Власти США уже заявили, что не имеют никакого отношения ко взрывам на "Северных потоках", и назвали "вымыслом" материал Херша. Но если бы результаты исследования были опубликованы в газете, в центральном СМИ, то это было бы более весомой публикацией. Потому что в СМИ есть определенные требования, должна быть проверка информации и так далее. А Херш этого не сделал. Его публикация - яркое событие как информационный повод, однако в США сейчас скажут: "Старик сошел с ума, публикует чуть ли не у себя в соцсетях какую-то ерунду, он маргинал". Так что информационное противостояние автора статьи и американских элит пойдет именно по такому сценарию: Херша попытаются маргинализировать", — сказал эксперт.

Юшков допустил, что в случае появления у кого-то из европейцев доказательств причастности США к совершению диверсий на "Северных потоках", эти данные не будут выводить в публичное пространство.

"Максимум, на что они будут способны, это повысить свою переговорную позицию. Где-то в кулуарах в обмен на сокрытие информации они могут попросить США пойти на уступки по ряду вопросов. Но даже если бы европейские политики получили доказательства участия США в терактах, они не выступали бы публично с соответствующими заявлениями, потому что их бы обвинили в поддержке России и загнобили на Западе", — подчеркнул специалист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что статья Сеймура Херша о подрывах на "Северных потоках" в очередной раз подтверждает необходимость проведения расследования.

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