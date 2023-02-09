Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию американского журналиста-расследователя Сеймура Херша о причастности США к диверсиям на "Северных потоках".
Ранее Херш описал в своем материале операцию по подрыву трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". По его данным, взрывчатку под трубопроводами заложили водолазы из США под прикрытием учений НАТО, а активировали заряд норвежцы. Публицист также заявил, что к составлению плана теракта причастен советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Аналитик вместе с тем обратил внимание на то, что Херш опубликовал результаты исследования на своем личном сайте, поэтому представителям США будет проще опровергать его утверждения.
"Власти США уже заявили, что не имеют никакого отношения ко взрывам на "Северных потоках", и назвали "вымыслом" материал Херша. Но если бы результаты исследования были опубликованы в газете, в центральном СМИ, то это было бы более весомой публикацией. Потому что в СМИ есть определенные требования, должна быть проверка информации и так далее. А Херш этого не сделал. Его публикация - яркое событие как информационный повод, однако в США сейчас скажут: "Старик сошел с ума, публикует чуть ли не у себя в соцсетях какую-то ерунду, он маргинал". Так что информационное противостояние автора статьи и американских элит пойдет именно по такому сценарию: Херша попытаются маргинализировать", — сказал эксперт.
Юшков допустил, что в случае появления у кого-то из европейцев доказательств причастности США к совершению диверсий на "Северных потоках", эти данные не будут выводить в публичное пространство.
"Максимум, на что они будут способны, это повысить свою переговорную позицию. Где-то в кулуарах в обмен на сокрытие информации они могут попросить США пойти на уступки по ряду вопросов. Но даже если бы европейские политики получили доказательства участия США в терактах, они не выступали бы публично с соответствующими заявлениями, потому что их бы обвинили в поддержке России и загнобили на Западе", — подчеркнул специалист.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что статья Сеймура Херша о подрывах на "Северных потоках" в очередной раз подтверждает необходимость проведения расследования.