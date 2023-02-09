"Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса - это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято: жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - написал глава региона в своем Telegram-канале.