Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что власти не будут заниматься восстановлением дома, который обрушился из-за взрыва газа. Жильцов дома расселят по программе переселения из аварийного жилья.
"Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса - это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято: жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Утром четверг, 9 февраля, в многоквартирном доме на улице Линейной произошел взрыв бытового газа. В результате часть здания обрушилась. По последним данным, погибли два человека.
На месте происшествия работают экстренные службы. Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Повреждены около 30 квартир. Жильцов временно разместили в гостиницах и санаториях. Каждая пострадавшая семья получит по 100 тысяч из бюджета Новосибирска.