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Последствия сносившего крыши бурана в российском городе сняли на видео

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Очевидцы сняли на видео последствия бурана в Воркуте. Кадры из пережившего ураганный ветер со снегом российского города публикует Telegram-канал Mash.

На публикуемых кадрах видно, что уровень снега на дорогах поднялся так высоко, что достигает светофоров, а видимость в городе почти нулевая. Очевидцы также сняли подъезд дома, заметенный снегом.

Mash отмечает, что буран был столь сильным, что сносил крыши домов. Сообщается, что порывы ветра при буране достигали 30 метров в секунду. Сейчас городские власти занялись расчисткой улиц и восстановлением инфраструктуры.

Ранее жителей Якутии предупредили о 50-градусных морозах.

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