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39 минут назад

В Индонезии произошло землетрясение

Никита Бородкин

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр EMSC).

В Индонезии произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, эпицентр находился в 3 км от города Джаяпура. Очаг толчков залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушенных зданиях нет, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. После этого толчки разной магнитуды стали фиксироваться в разных частях мира — в Израиле, США, Армении, Казахстане, России, Чили и у острова Тайвань.

По последней информации, в Турции при землетрясении погибли 12 391 человек, пострадали 62 914. В Сирии количество жертв составляет 3162, число раненных не уточняется.

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