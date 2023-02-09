В Турции мальчика спасли спустя 70 часов после землетрясения

После того, как спасатели помогли мальчику выбраться, истощенный подросток предупредил, что на следующий день ему необходимо быть на уроках в школе.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, сильнейшее на территории страны с 1939 года. Подземные толчки ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке и Ливане. В Турции объявлен общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, который продлится до 12 февраля включительно. По данным управления по чрезвычайным ситуациям страны, число погибших в результате стихийного бедствия превышает 12 тысяч человек.