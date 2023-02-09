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53 минуты назад

В Турции семилетнего мальчика спасли спустя 70 часов после землетрясения

Lenta.ru

В турецком городе Адыямане спасателям удалось вытащить из под обломков семилетнего мальчика спустя 70 часов после мощного землетрясения, сообщает телеканал TRT Haber.

В Турции мальчика спасли спустя 70 часов после землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Семилетний Ахмет, находившийся под завалами в Адыямане, пострадавшем от землетрясения, был спасен через 70 часов», — сказано в сообщении.

После того, как спасатели помогли мальчику выбраться, истощенный подросток предупредил, что на следующий день ему необходимо быть на уроках в школе.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, сильнейшее на территории страны с 1939 года. Подземные толчки ощущались в Сирии, на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке и Ливане. В Турции объявлен общенациональный траур в связи с огромным числом смертей в результате землетрясения, который продлится до 12 февраля включительно. По данным управления по чрезвычайным ситуациям страны, число погибших в результате стихийного бедствия превышает 12 тысяч человек.

Происшествия,землетрясение,
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