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10 минут назад

Считавшегося погибшим при взрыве газа в Новосибирске удалось реанимировать

BFM.RU

По уточненным данным, при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске погиб один человек и восемь пострадали, сообщил «Интерфаксу» начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов. Ранее сообщалось о двух погибших. Орлов уточнил, что одного человека медикам удалось реанимировать. Разрушено не менее 30 квартир. Разбор завалов планируется завершить к вечеру. Как рассказали в МЧС, дом будет расселен. Причины взрыва и его эпицентр сейчас устанавливаются.

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в центре Новосибирска 9 февраля утром. Предварительная причина — утечка газа в одной из квартир. В результате обрушились два подъезда дома и начался пожар, его площадь составила 300 кв. метров. На данный момент он ликвидирован, но сохраняется угроза обрушения дома. Из дома эвакуированы 50 человек.

В МЧС России ТАСС сообщили о спасении женщины, она госпитализирована. Женщину обнаружили в подвале во время разбора завалов. Она подавала признаки жизни. По данным властей, неизвестной остается судьба трех жильцов дома. Они могут находится под завалами.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Происшествия,Видео,Виктор Орлов,МЧС России,
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