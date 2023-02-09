Считавшегося погибшим при взрыве газа в Новосибирске удалось реанимировать

По уточненным данным, при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске погиб один человек и восемь пострадали, сообщил «Интерфаксу» начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов. Ранее сообщалось о двух погибших. Орлов уточнил, что одного человека медикам удалось реанимировать. Разрушено не менее 30 квартир. Разбор завалов планируется завершить к вечеру. Как рассказали в МЧС, дом будет расселен. Причины взрыва и его эпицентр сейчас устанавливаются.

Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в центре Новосибирска 9 февраля утром. Предварительная причина — утечка газа в одной из квартир. В результате обрушились два подъезда дома и начался пожар, его площадь составила 300 кв. метров. На данный момент он ликвидирован, но сохраняется угроза обрушения дома. Из дома эвакуированы 50 человек.

В МЧС России ТАСС сообщили о спасении женщины, она госпитализирована. Женщину обнаружили в подвале во время разбора завалов. Она подавала признаки жизни. По данным властей, неизвестной остается судьба трех жильцов дома. Они могут находится под завалами.