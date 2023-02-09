Свыше 20 домов остались без отопления в Новосибирске в результате обрушения части дома

Более 20 домов временно оказались без отопления после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске. Об этом заявляется в Telegram-канале новосибирского филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).
Утром в четверг, 9 февраля, на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов пятиэтажного дома. В результате разрушено около 30 квартир. Продолжается разбор завалов на месте происшествия.
«Час назад в секторе отключения было 22 дома, сейчас контур отключения удалось сузить, теплосети включены в работу», — пояснили в организации.
Подачу тепла 19 домов планируется восстановить в скором времени.
9 февраля в Новосибирске на улице Линейной в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв газа. Предварительно установлено, что причиной послужила утечка. В результате обрушились два подъезда и начался пожар. Согласно последним данным, в результате аварии погибли два человека, 11 человек были госпитализированы.
Уточнялось, что жильцы дома, пострадавшего при взрыве газа в Новосибирске, получат единовременные выплаты.