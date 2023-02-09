В подконтрольных боевикам районах Сирии при землетрясении погибли более 1,9 тыс. человек

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) привела в среду данные о 1 910 погибших во время землетрясения в Сирии в подконтрольных бандформированиям районах вблизи границы с Турцией. В заявлении, переданном телеканалом Al Arabiya, сообщается, что наибольшее число жертв зафиксировано в Джиндерисе - 800. Этот город почти полностью разрушен, там пострадало свыше 2,8 тыс. человек.

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По данным НКОРС, в зоне стихийного бедствия оказалось почти 100 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. "В условиях отсутствия специальной строительной техники бригады спасателей и пришедшие к ним на помощь жители разбирают завалы руками, используя простые инструменты", - указывается в заявлении.

НКОРС призывает зарубежные страны направить в подконтрольные боевикам районы краны и экскаваторы, поскольку под обломками рухнувших зданий могут находиться люди, которых еще можно спасти. Коалиция просит Турцию принять в своих госпиталях жителей, получивших тяжелые травмы, в частности, детей, и прислать дополнительно бригады медиков в Джиндерис.

В среду грузовики и пикапы с телами 375 погибших на турецкой территории сирийских беженцев пересекли границу через контрольно-пропускные пункты в Эль-Хаммаме, Джераблусе и Аун-Даддате. Турецкие власти разрешили родственникам похоронить погибших на родине.