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40 минут назад

В подконтрольных боевикам районах Сирии при землетрясении погибли более 1,9 тыс. человек

ТАСС

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) привела в среду данные о 1 910 погибших во время землетрясения в Сирии в подконтрольных бандформированиям районах вблизи границы с Турцией. В заявлении, переданном телеканалом Al Arabiya, сообщается, что наибольшее число жертв зафиксировано в Джиндерисе - 800. Этот город почти полностью разрушен, там пострадало свыше 2,8 тыс. человек.

В подконтрольных боевикам районах Сирии при землетрясении погибли более 1,9 тыс. человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным НКОРС, в зоне стихийного бедствия оказалось почти 100 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. "В условиях отсутствия специальной строительной техники бригады спасателей и пришедшие к ним на помощь жители разбирают завалы руками, используя простые инструменты", - указывается в заявлении.

НКОРС призывает зарубежные страны направить в подконтрольные боевикам районы краны и экскаваторы, поскольку под обломками рухнувших зданий могут находиться люди, которых еще можно спасти. Коалиция просит Турцию принять в своих госпиталях жителей, получивших тяжелые травмы, в частности, детей, и прислать дополнительно бригады медиков в Джиндерис.

В среду грузовики и пикапы с телами 375 погибших на турецкой территории сирийских беженцев пересекли границу через контрольно-пропускные пункты в Эль-Хаммаме, Джераблусе и Аун-Даддате. Турецкие власти разрешили родственникам похоронить погибших на родине.

По данным министра здравоохранения Сирии Хасана аль-Габаша, которые приводит агентство SANA, число погибших при землетрясении на подконтрольной правительству территории увеличилось в среду с 1250 до 1262, а пострадавших с 2054 до 2285.

Происшествия,Землетрясение,Война в Сирии ,
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