Российские военные активно участвуют в разборе завалов в Сирии

В ликвидации последствий землетрясения в Сирии принимают активное участие российские военные. В течение суток они помогли разобрать пять завалов, рассказал замруководителя ЦПВС, генерал-майор Олег Егоров. Он добавил, что военнослужащие в ходе работ извлекли тела пяти погибших, пишет ТАСС.

Егоров пояснил, что к выполнению задач по разбору завалов в течение 24 часов привлекались 300 человек и 64 единицы техники.

Кроме того, отметил замруководителя Центра, медики оказали необходимую помощь 11 гражданам Сирии.

В донорских пунктах, развернутых в республике, военнослужащие ВС РФ сдали 230 до донорской крови, добавил Егоров.

По его словам, по линии организации за прошедшие сутки было выдано населению свыше 6,5 тонн продовольствия.