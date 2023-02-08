Российские военные активно участвуют в разборе завалов в Сирии

В ликвидации последствий землетрясения в Сирии принимают активное участие российские военные. В течение суток они помогли разобрать пять завалов, рассказал замруководителя ЦПВС, генерал-майор Олег Егоров. Он добавил, что военнослужащие в ходе работ извлекли тела пяти погибших, пишет ТАСС.
Егоров пояснил, что к выполнению задач по разбору завалов в течение 24 часов привлекались 300 человек и 64 единицы техники.
Кроме того, отметил замруководителя Центра, медики оказали необходимую помощь 11 гражданам Сирии.
В донорских пунктах, развернутых в республике, военнослужащие ВС РФ сдали 230 до донорской крови, добавил Егоров.
По его словам, по линии организации за прошедшие сутки было выдано населению свыше 6,5 тонн продовольствия.
Напомним, что в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Оно привело к значительным разрушениям как в стране, так и в соседних государствах. По предварительным данным, природная катастрофа унесла жизни свыше 10,2 тыс. человек.