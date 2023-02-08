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1 час назад

В США рассказали о подъеме обломков китайского аэростата

Елена Прошина

Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер рассказал, что операция по подъёму обломков сбитого китайского аэростата идёт без осложнений. Об этом сообщает ТАСС.

В США рассказали о подъеме обломков китайского аэростата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также уточнил, что в операции задействованы водолазы, беспилотный подводный аппарат и крупный десантный корабль ВМС США.

«Северное командование ВС США продолжает операции по подъему обломков недавно сбитого китайского разведывательного аэростата, находившегося на большой высоте. На сегодняшний день операция по подъему аэростата и его аппаратуры продолжается без проблем», – рассказал генерал.

По словам Райдера, несколько китайских разведывательных аэростатов ранее уже были замечены над некоторым объектами США, при том часть из них могли представлять интерес для разведки КНР. Генерал также считает, что власти Китая запускали подобные летательные аппараты в небе над Латинской Америкой, Юго-Восточной Азией и Европой. Райдер подчеркнул, что Пентагон следит за подобными инцидентами и собирается обсуждать их со своими союзниками.

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4 февраля воздушное пространство США пересёк китайский аэростат, который был сбит американским истребителем. Согласно мнению Белого дома, летательный аппарат использовался Китаем для шпионажа. В КНР эту версию отрицают – правительство Китая заявило, что аппарат предназначен только для метеонаблюдений.

Происшествия,Патрик Райдер,Пентагон,
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