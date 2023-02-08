В США рассказали о подъеме обломков китайского аэростата

«Северное командование ВС США продолжает операции по подъему обломков недавно сбитого китайского разведывательного аэростата, находившегося на большой высоте. На сегодняшний день операция по подъему аэростата и его аппаратуры продолжается без проблем», – рассказал генерал.

По словам Райдера, несколько китайских разведывательных аэростатов ранее уже были замечены над некоторым объектами США, при том часть из них могли представлять интерес для разведки КНР. Генерал также считает, что власти Китая запускали подобные летательные аппараты в небе над Латинской Америкой, Юго-Восточной Азией и Европой. Райдер подчеркнул, что Пентагон следит за подобными инцидентами и собирается обсуждать их со своими союзниками.