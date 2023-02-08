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34 минуты назад

Режим КТО ввели в границах хутора Петровский на Ставрополье

Москва24иещё 1

На территории хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Режим КТО ввели в границах хутора Петровский на Ставрополье
Фото: m24.rum24.ru

"8 февраля 2023 года в 20 часов 00 минут <…> начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции", – говорится в сообщении.

В связи с подобными обстоятельства в районе хутора ввели соответствующий режим.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Ставрополе террористический акт. Члены террористической группировки готовились взорвать транспортный объект. Входившими в ячейку россиянами готовилось совершение теракта по указанию зарубежных эмиссаров "Исламского государства".

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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