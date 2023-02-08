Режим КТО ввели в границах хутора Петровский на Ставрополье

На территории хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).
"8 февраля 2023 года в 20 часов 00 минут <…> начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции", – говорится в сообщении.
В связи с подобными обстоятельства в районе хутора ввели соответствующий режим.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Ставрополе террористический акт. Члены террористической группировки готовились взорвать транспортный объект. Входившими в ячейку россиянами готовилось совершение теракта по указанию зарубежных эмиссаров "Исламского государства".