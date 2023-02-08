Журналиста Сафронова этапировали в колонию для отбытия наказания

Советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов, осужденный на 22 года за госизмену, этапирован из СИЗО "Лефортово" в колонию для отбытия наказания. Об этом ТАСС в среду рассказал адвокат осужденного Дмитрий Катчев.

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"В "Лефортово" в настоящий момент его нет. Вероятно, его этапировали в колонию для отбытия наказания. В какую именно - нам не сказали в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом, такую информацию ФСИН сообщит одному из близких родственников Сафронова в течение 10 суток после прибытия моего подзащитного в колонию", - сказал защитник.

В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным по двум эпизодам госизмены и назначил наказание в виде 22 лет колонии. Позже Первый апелляционный суд утвердил данный приговор, адвокаты собираются обжаловать его в кассационном порядке.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года. В ФСБ в тот день заявили, что Сафронов передавал представителям спецслужбы одной из стран НАТО сведения, составляющие государственную тайну. Как установило следствие, за время работы в СМИ Сафронов на протяжении четырех лет собирал секретную и совершенно секретную информацию, в том числе о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами, и систематически передавал эти сведения иностранным разведкам.