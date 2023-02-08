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17 минут назад

Осужденного за госизмену журналиста Сафронова этапировали в колонию для отбытия наказания

ТАСС

Советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов, осужденный на 22 года за госизмену, этапирован из СИЗО "Лефортово" в колонию для отбытия наказания. Об этом ТАСС в среду рассказал адвокат осужденного Дмитрий Катчев.

Журналиста Сафронова этапировали в колонию для отбытия наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В "Лефортово" в настоящий момент его нет. Вероятно, его этапировали в колонию для отбытия наказания. В какую именно - нам не сказали в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом, такую информацию ФСИН сообщит одному из близких родственников Сафронова в течение 10 суток после прибытия моего подзащитного в колонию", - сказал защитник.

В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным по двум эпизодам госизмены и назначил наказание в виде 22 лет колонии. Позже Первый апелляционный суд утвердил данный приговор, адвокаты собираются обжаловать его в кассационном порядке.

Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года. В ФСБ в тот день заявили, что Сафронов передавал представителям спецслужбы одной из стран НАТО сведения, составляющие государственную тайну. Как установило следствие, за время работы в СМИ Сафронов на протяжении четырех лет собирал секретную и совершенно секретную информацию, в том числе о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами, и систематически передавал эти сведения иностранным разведкам.

Материалы дела засекречены, однако защищавший Сафронова адвокат Иван Павлов (был признан в РФ иноагентом и стал фигурантом уголовного дела) заявлял, что один из эпизодов связан с обвинением в работе на чешские спецслужбы, а другой - с передачей информации политологу Демури Воронину (арестован за госизмену), который в свою очередь направил ее в том числе Федеральной разведывательной службе Германии. Павлов утверждал, что во втором случае Сафронов, по версии следствия, получил $248. Сафронов вину не признавал и заявлял, что занимался стандартной журналистской деятельностью, которая разрешена законом.

Происшествия,Иван Сафронов,Иван Павлов,ФСИН,СИЗО "Лефортово",Роскосмос,НАТО,Мосгорсуд,ФСБ,
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