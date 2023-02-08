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27 минут назад

Водитель фуры с 10 тоннами голов скота сбежал из таможни

Газета.Ru

Брянские таможенники пресекли попытку незаконно перевезти в Россию 10 тонн замороженных голов крупного рогатого скота, сообщили в Центральном таможенном управлении ФТС России.

Водитель фуры с 10 тоннами голов скота сбежал из таможни
Фото: Брянская таможняБрянская таможня

В контрольном пункте «Красный Камень» таможенники остановили грузовик с замороженными головами. У водителя не оказалось подтверждающих безопасность документов на груз, который является подкарантинным.

Водитель сбежал с места остановки автомобиля в неизвестном направлении, а его грузовик арестовали и вместе с замороженными головами отправили на склад временного хранения.

«В отношении товара будет принято решение в соответствии с действующим законодательством после проведения комплекса проверочных мероприятий», — рассказали в ФТС.

Ранее сообщалось, что житель Литвы попытался ввезти в Белоруссию партию гашиша на Chevrolet Corvette 1976 года выпуска.

Происшествия,ФТС России,
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