Водитель фуры с 10 тоннами голов скота сбежал из таможни

Брянские таможенники пресекли попытку незаконно перевезти в Россию 10 тонн замороженных голов крупного рогатого скота, сообщили в Центральном таможенном управлении ФТС России.

Фото: Брянская таможня Брянская таможня

В контрольном пункте «Красный Камень» таможенники остановили грузовик с замороженными головами. У водителя не оказалось подтверждающих безопасность документов на груз, который является подкарантинным.

Водитель сбежал с места остановки автомобиля в неизвестном направлении, а его грузовик арестовали и вместе с замороженными головами отправили на склад временного хранения.

«В отношении товара будет принято решение в соответствии с действующим законодательством после проведения комплекса проверочных мероприятий», — рассказали в ФТС.