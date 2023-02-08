Председатель правления банка «Метрополь» объявлен в международный розыск

Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котюжанского Айдара Гарриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ. Обвиняемый объявлен в международный розыск, — сказала представитель суда.