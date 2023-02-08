В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
57 минут назад

Председатель правления банка «Метрополь» объявлен в международный розыск

News.ru

Председателя правления банка «Метрополь» Айдара Котюжанского объявили в международный розыск по делу об особо крупной растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Также санкционирован заочный арест подозреваемого.

Председатель правления банка «Метрополь» объявлен в международный розыск
Фото: соцсетисоцсети

Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котюжанского Айдара Гарриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ. Обвиняемый объявлен в международный розыск, — сказала представитель суда.

Детали уголовного дела на данный момент не разглашаются.

Ранее сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, обвиненные в растрате государственных средств, выпустили на свободу под подписку о невыезде. Приговор был отменен, теперь дело пересмотрят в ином составе суда. Его фигуранты занимались очисткой заповедника.

Происшествия,КБ "Метрополь",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители