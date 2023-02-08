В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту

Пострадавшая после нападения одноклассницы школьница из Химок пришла в себя

22

В Подмосковье ученица пятого класса одной из школ в Химках, которая была экстренно госпитализирована после нападения одноклассницы с ножом, пришла в себя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы региона, 11-летняя девочка находится в сознании.

«Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту», — говорятся в сообщении.

Инцидент произошел 7 февраля. По предварительным данным, на пострадавшую в школьном туалете после конфликта напала сверстница. Она нанесла ей многочисленные удары ножом, который принесла из дома. После этого девочку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу, а после — вертолетом транспортировали в больницу в Люберцах.

Появились подробности о семье изрезавшей сверстницу ножом пятиклассницы из Химок

Как заявила «Газете.Ru» омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, пострадавшая девочка получила свыше 100 колото-резаных ран.

По факту случившего возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетнего и халатности должностных лиц. Расследование находится на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина.

22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители