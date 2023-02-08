В Подмосковье ученица пятого класса одной из школ в Химках, которая была экстренно госпитализирована после нападения одноклассницы с ножом, пришла в себя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы региона, 11-летняя девочка находится в сознании.

«Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту», — говорятся в сообщении.

Инцидент произошел 7 февраля. По предварительным данным, на пострадавшую в школьном туалете после конфликта напала сверстница. Она нанесла ей многочисленные удары ножом, который принесла из дома. После этого девочку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу, а после — вертолетом транспортировали в больницу в Люберцах.

Как заявила «Газете.Ru» омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, пострадавшая девочка получила свыше 100 колото-резаных ран.