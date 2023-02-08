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20 минут назад

Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясений

Никита Бородкин

Уровень моря поднялся в турецком городе Искендерун после землетрясений. Как сообщает РИА Новости, в прибрежной зоне населенного пункта затоплены дороги.

По информации телеканала NTV, сейчас дороги, площади и рабочие места подтоплены. Из зоны были эвакуированы жильцы зданий и работники, в том числе вывозятся торговые объекты и банки.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий, спасательные работы продолжаются уже двое суток. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

Новое землетрясение произошло в центральной части Турции

В порту Искендерун после землетрясений начался крупный пожар на складе временного хранения контейнеров. Взять под контроль его удалось лишь в среду, 8 февраля. В операции по ликвидации возгорания участвуют пожарные, авиация минобороны и минсельхоза Турции, а также другие специалисты.

Происшествия,Видео,землетрясение,
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