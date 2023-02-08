Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясений

Уровень моря поднялся в турецком городе Искендерун после землетрясений. Как сообщает РИА Новости, в прибрежной зоне населенного пункта затоплены дороги.

По информации телеканала NTV, сейчас дороги, площади и рабочие места подтоплены. Из зоны были эвакуированы жильцы зданий и работники, в том числе вывозятся торговые объекты и банки.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий, спасательные работы продолжаются уже двое суток. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.