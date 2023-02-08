Власти высказались о судьбе обрушившегося от взрыва дома под Тулой

Судьба пятиэтажного жилого дома в Ефремове после взрыва будет зависеть от результатов экспертизы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила пресс-служба администрации населенного пункта. Там также рассказали о последствиях происшествия и помощи пострадавшим жителям.

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«В настоящее время работает пункт временного размещения. Пострадавшие, которые были эвакуированы и изъявили желание остаться в пункте временного размещения, полностью снабжены питанием. Поступают заявки от жителей, которые по какой-то причине остались у родственников или где-то еще. Они также беспрепятственно могут обратиться в пункт временного размещения или куда-то еще», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

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Здание полностью отключено от подачи газа, возы и электроэнергии, отметили в администрации. На территории организована круглосуточная охрана. Причины трагедии сейчас устанавливаются.

«Из Тулы выехала сейчас экспертная группа. В администрации создан оперативный штаб, работают горячие линии, куда могут обратиться жители за оказанием любого вида помощи. Сотрудники полиции в оперативном режиме восстанавливают утраченные в результате чрезвычайной ситуации документы. Данная процедура происходит без оплаты государственной пошлины», — отметили в пресс-службе.

Местные власти также оказывают помощь соседним домам, пострадавшим в результате взрыва. Администрация полностью оплачивает ремонт.

ЧП произошло 7 февраля в пятиэтажке на улице Химиков в городе Ефремове. В результате случившегося обрушился подъезд, несколько квартир разрушены. Жертвами трагедии стали пять человек, трое ранены, еще семерых удалось спасти.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, эпицентр находился в съемной квартире на четвертом этаже. Как выяснил Telegram-канал Shot, жительница пятиэтажки незадолго до момента взрыва пожаловалась на запах газа в квартире.

Глава Тульской области Алексей Дюмин поручил выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших.